ألمانيا: أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا مع اقتراب بدء التطعيم في أوروبا

أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 16643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، مقارنة باليوم السابق الذي سجل (22771) إصابة ... فيما سجل 226 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة.



ووفقا لبيانات المعهد ، فإنه يوجد حاليًا 5022 مريضًا بالعناية المركزة، مضيفا أنه اعتبارًا من اليوم ، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقترب خطوة واحدة من بدء التطعيم ، حيث تقدم هيئة الأدوية إيما EMA رأيها في لقاح (بيونتيك فايزر).



وذكر تقرير لقناة أيه أر ديه الألمانية اليوم الاثنين، أن الاستعدادات على قدم وساق وخريطة الطريق واضحة ، حيث تقدم وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي (EMA) في أمستردام اليوم الاثنين تقييمها للقاح من شركة بيونتك Biontech الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر Pfizer، حيث من المتوقع أن تعطي الضوء الأخضر ، وبعدها ينتقل القرار النهائي إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي إذا تمت الموافقة رسميًا على اللقاح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن سويسرا فقط هي التي سبقت الاتحاد الأوروبي في أخذ اللقاح، فيما حصلت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا على موافقات طارئة.ومن المحتمل أن يكون الطريق إلى اللقاح ممهدا بحلول عيد الميلاد على أبعد تقدير، أي يوم الأربعاء أو الخميس، بعد ذلك يمكن لشركة بيونتك Biontech أن توزع جرعات التطعيم المنتجة بالفعل على الدول الأعضاء.