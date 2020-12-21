حملة تموينية تضبط 11 طنا بسكر مدعم بكفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، من ضبط 11 طن سكر مدعم معبأ في شكائر وعبوات مقلدة سكر حر خلافًا للحقيقة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السكر بمدينة بيلا.

وكانت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الشيخ، مكونة من محمد عبد القوي، ورضا دواد، مفتشا جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، قد تمكنت من مداهمة مخزن غير مرخص بإحدى المنازل بمدينة بيلا، وتبين قيام عدد من العمال بتجميع السكر التمويني المدعم وتفريغه من العبوات التي تحمل اسم وزارة التموين وتعبئته مرة أخرى في عبوات وشكاير، خلافا للحقيقة؛ تمهيدًا لطرحها في الأسواق على أنه سكر حر غير تابع لوزارة التموين، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله على 11 طن سكر تمويني مدعم معبأ داخل شكائر وعبوات، والمعدات المستخدمة في التعبئة وهى عبارة عن 4 مناخل لنخل السكر قبل إعادة تعبئته، ماكينة خياطة لاستخدامها في التغليف، كميات من الشكائر الفارغة تابعة لشركتي الدلتا والدقهلية للسكر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3400 سنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.