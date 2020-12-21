وزير التعليم: رفع الغياب يهدف إلى الموازنة بين استكمال الدراسة ومراعاة قلق أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالي، إن الهدف من الكاتب الدوري الذي تم إصداره أمس بشأن رفع الغياب، الموازنة بين ضرورة استكمال العام الدراسي مع مراعاة قلق أولياء الأمور على أبنائهم؛ نتيجة انتشار حالات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القرار برفع الغياب أتاح الفرصة أمام أولياء الأمورو للاختيار بين حضور أبنائهم في المداري أو الغياب والاكتفاء بالتعليم عن بعد، مشيرًا إلى منصات التعلم التي تتيحها الوزارة عبر الموقع الخاص بها أو من خلال القنوات التلفيزيونية التعليمية.

وأكد أن رفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة أو تعطيلها، مؤكدًا أن العملية التعليمية مستمرة في خطتها الزمنية، وامتحانات منتصف العام ستعقد في موعدها المحدد.

وأوضح أن الوزارة أتاحت عدة منصات للتعلم مثل «ذاكر» ومكتبة الحصص الجديدة وبنك المعرفة، فضلًا عن البث المباشر على الموقع، مشيرًا إلى أنه لن يتم حذف أو إلغاء أجزاء من منهج الفصل الدراسي الأول.

ولفت إلى أهمية عقد امتحانات الفصل الدراسي في لجان مراقبة بموعدها المحدد، خاصة بعد تجربة أداء الأبحاث في العام الماضي التي لم تتيح تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ نتيجة حالات الغش والإختراق التي تعرضت لها.

وذكر أنه تم إتاحة مدة زمنية بين كل امتحان والأخر لضمان عدم التزاحم، مضيفًا أن قرار رفع الغياب لا ينطبق على الأطفال من KG1 وحتى الصف الثالث الإبتدائي؛ نظرًا لأنهم في الفئة العمرية التي بحاجة إلى الحضور للاستفادة.

