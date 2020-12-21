المهن الطبية: 13% زيادة في أعداد المشتركين بمشروع العلاج

بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، العد التنازلي لغلق باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2021، موضحًا أن آخر موعد للاشتراك هو 31 ديسمبر 2020.

وشهد المشروع إقبالا كبيرا من الأعضاء خلال هذا العام، وبلغ إجمالي الاشتراكات حتى منتصف ديسمبر الجاري ما يقرب من 73 ألف مشترك، بزيادة عن أعداد المُشتركين بمشروع العلاج لعام 2020 حوالي 13%.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، أن خدمات تجديد الاشتراك بمشروع العلاج إلكترونيا شهدت إقبالا ملحوظا خلال هذا العام أيضا، حيث ارتفعت معدلات الدفع الإلكترونية بحوالي 114% عن عام 2020، والاشتراك من خلال الموقع الرسمي لمشروع العلاج ارتفع بنسبة 196%، كما ارتفعت معدلات الاشتراك من خلال خدمة فوري بنسبة 132%، عن العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن مشروع العلاج يوفر مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، ومتابعة تطور الإصابة، وتشمل تلك التحاليل: (CBC- ALT- SGPT- FERRITIN - LDH-CRP-QUANTITIVE- D-DIMER)، بأسعار مخفضه لجميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، وذلك بموجب تحويل صادر من المشروع سواء تحويل عادي "الورقي الصادر من مقر المشروع"، أو إلكتروني، كما تم رفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها، للحالات الحرجة التي يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بقيمة 20 ألف جنيه إضافية، على الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو والمٌقدرة قيمته بـ40 ألف جنيه، على أن يتحمل الاتحاد دفع هذا الفارق في التحمل لمشروع العلاج، للمصابين بفيروس كورونا من الأطباء فقط.

وأهاب المشروع بأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، الراغبين في الحصول على خدمات مشروع العلاج بسرعة تجديد الاشتراك.

يذكر أنه تم فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، لأول مرة والتجديد والإضافة لعام 2021، في الأول من أكتوبر 2020، ومن المقرر أن يتم غلق باب الاشتراك 31 ديسمبر الجاري، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.