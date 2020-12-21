طارق شوقي: هناك شركة خاصة بإدارة المدارس اليابانية ونسعى لتطبيقها في كل أنحاء الجمهورية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترسل بعثات للمعلمين إلى دولة اليابان من خلال التدريب المتفق عليه من جانب الدولتين، موضحًا أن التدريب يقوم على تنمية شخصية الأطفال الملتحقين بالمدارس اليابانية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «على مسؤوليتي»، مساء الاثنين، إلى تطبيق المعلمين للبرنامج التدريبي الذي شاركوا به في اليابان من خلال المدارس اليابانية في مصر، مضيفًا أنه تم استضافة مديرين يابانين لهذه المدارس؛ لتأهيل المصريين على العمل بالمنظومة الجديدة.

وأضاف أن هناك شركة خاصة بإدارة المدارس اليابانية، مشيرًا إلى أنه سيتم ضم مجموعة جديدة من المدارس في كل أنحاء الجمهورية إلى التجربة اليابانية؛ ضمانًا لانضباط كل عناصر العملية التعليمية.

وأوضح أن تكلفة المدارس اليابانية معقولة مقارنة بالقيمة المتحصلة من ورائها، ذاكرًا أن طلاب هذه المدارس يتلقون المنهج الجديد المطبق في جميع مدارس الجمهورية.

ووصف طلاب المدارس اليابانية التي بدأ العمل بها في عام 2018 بأنهم «جيل مميز» على حسب تعبيره، لافتًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاصيل تجربة المدارس اليابانية.

ولفت إلى اجتماع الرئيس السيسي مع المديريين اليابانين بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ذاكرًا أنه يتلقى منهم تقارير مباشرة عن الأوضاع في المدارس اليابانية، وكذلك عن جودة التعليم بها.

وذكر أن هناك إقبالًا كبير من المواطنين على المدارس اليابانية، والتي بلغ عددها إلى 40 مدرسة في 20 محافظة، وأشاد باستجابة الطلاب لمنظومة التعليم المطبقة في هذه المدارس والتي تعمل على تنمية شخصياتهم ومهاراتهم من خلال إشراكهم في بعض الأنشطة وأعمال النظافة.

