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طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية حتى 27 ديسمبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:13 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:13 م

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم وحتى يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لإنطلاق رحلاتها، أنها اتخذت هذا الاجراء بسبب إغلاق الحدود، وحسب توجيهات السلطات السعودية.

وأضافت في بيان: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا".

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها ستعلق، بشكل فوري كل رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تصل إليها في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها في بيان اليوم ، إنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت السلطات السعودية أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

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