الصحة العالمية: لم نلاحظ تأثير لسلالة كورونا الجديدة على معدل الوفيات



قالت مديرة قسم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند، أمس، إن هذه المؤسسة الدولية لم تسجل حتى الآن، أي تأثير لطفرة فيروس كورونا "كوفيد-19" الجديدة، على معدل الوفيات بسببه.

ووفقا لها، ليس هناك ما يثير الدهشة فيما يحدث الآن، لأن الفيروسات يمكن أن تتحور، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم، هل تغير تأثير فيروس كورونا على البشر.

وأضافت الخبيرة، في حديث تلفزيوني: "من المستبعد أن يكون للسلالة الجديدة من الفيروس، أي تأثير على قدرة اللقاح، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكدت أنه "كلما تم اكتشاف طفرة للفيروس، يجب تحديد الخصائص الجديدة التي تكتسبها، سواء حدثت تغييرات كبيرة، أو كان ذلك مجرد تطور طبيعي".

وشددت ممثلة الصحة العالمية، على عدم الذعر، معربة عن اعتقادها بأن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ستسمح بكبح انتشار الطفرة الجديدة من كوفيد، و"لن يكون انتشارها سريعا في الفترة التي تسبق الاستخدام المكثف للقاحات".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".