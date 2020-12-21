جامايكا: حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى 4 يناير 2021

أعلنت جامايكا، حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الرابع من شهر يناير المقبل 2021.

وأوضحت سلطات جامايكا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أنها سوف تسمح للرحلات القادمة إلى البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة والرحلات المغادرة إلى المملكة المتحدة حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 ديسمبر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، على لسان المتحدث باسمها طارق جاساريفيتش، في وقت سابق اليوم، جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبطاء ثم وقف انتشار أنواع جديدة ومتحورة من فيروس كورونا المستجد.