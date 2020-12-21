اسكتلندا تعزز مراقبة الحدود مع إنجلترا بعد حظر السفر إليها

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أعلنت شرطة اسكتلندا أنها ستضاعف وجودها على طول الحدود مع إنجلترا لفرض قيود أكثر صرامة لمنع تسرب السلالة الجديدة من فيروس كورونا من بريطانيا.

وقال رئيس الشرطة الاسكتلندية لين ليفينغستون في بيان له: "الدوريات العلنية على الطرق ستستخدم لردع أي شخص يفكر ليلا في انتهاك قيود السفر بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "لن يكون مناسبا للضباط نشر نقاط تفتيش أو حواجز على الطرق لمجرد فرض قيود السفر".

وتابع: "لقد سمحنا اليوم بمضاعفة وجودنا في المناطق الحدودية".

وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن يوم أمس السبت "حظر سفر صارم" يمنع السفر من وإلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.