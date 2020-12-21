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وزير الدفاع الأرمني: قوات حفظ السلام الروسية لا تهدد سيادة بلادنا

رويترز
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:30 ص

أكد وزير الدفاع الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان، أن الحديث عن فقدان سيادة البلاد بسبب نشر قوات حفظ السلام الروسية بين أرمينيا وأذربيجان خاطئ.

وقال في مقابلة عبر "Zinuzh TV" الأرمنية، إن "نشر مجموعة القوات الأرمينية الروسية الموحدة، وعضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعزز أمن البلاد".

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى أن "عملية توضيح الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة سيونيك ومستوطنتي كوباتلو وزانجيلان تواجه الصعوبات، حيث أن الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة غوريس بمدينة كابان على وجه الخصوص يصل طوله إلى 21 كيلومترا".

وأضاف: "الطريق الممتد بين المناطق المذكورة والذي تم شقه في الحقبة السوفيتية، يخترق في عدة أماكن الأراضي الأرمينية".

وتابع: "يتم توضيح الحدود الأرمنية الأذربيجانية باستخدام الخرائط الموجودة منذ العهد السوفيتي".

يذكر أن وحدات حفظ السلام الروسية ترابط كذلك عند جزء من طريق جوريس-كابان السريع في منطقة سيونيك جنوبي أرمينيا.

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