 بعثة الاتحاد الليبي تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
الإثنين 21 ديسمبر 2020 12:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

بعثة الاتحاد الليبي تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:39 ص

وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد الليبي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار الاتحاد الليبي ملعب استاد الإسكندرية لاستضافة مباراته أمام بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور 32, من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن تقام مباراة الإياب أخد يومي 5 أو6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز بعدما أقصى هورسيد الصومالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بالقاهرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك