عضو باللجنة الاستشارية العلمية البريطانية: سلالة كورونا الجديدة قد تكون المهيمنة في العالم

قال عضو باللجنة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة البريطانية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في العالم.



وقال كالوم سيمبل، أستاذ العلاجات بجامعة ليفربول وعضو الهيئة الاستشارية العلمية للطوارئ، إن الفيروس "يتسم بالميزة التطورية في الانتقال بصورة أكثر سرعة"، هذا يعني "أنه سوف يتغلب على جميع السلالات الأخرى".



وأضاف في حديث مع شبكة سكاي نيوز أنه "مع التوسع في سبل المناعة في المجتمع على نطاق أوسع، سوف نبدأ في رؤية مزيد من الضغط على الفيروس، ومن المرجح بصورة أكبر أن نرى هروب لسلالات أخرى".



وأوضح "هذا ليس أمرا مفاجئا، نحن نتعامل مع الإنفلونزا سنويا".