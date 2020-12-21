إستراليا: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سيدني

أعلنت السلطات الصحية في استراليا تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سيدني، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في بؤرة للفيروس في شمال المدينة إلى 83 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" اليوم الاثنين، أنه تم اجراء 38 ألفاً و500 اختبار لفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم المدينة، فيما أكدت جلاديس بريجيكليان، رئيسة حكومة الولاية، أن السلطات تراقب الوضع على مدار الساعة، لافتة إلى أنها ستعلن صباح بعد غد الأربعاء تحديثا للقيود التي ستفرض في عيد الميلاد.

وقد ظهرت البؤرة الأسبوع الماضي بعد حفل أقيم على الشاطئ في مدينة سيدني، فيما رجح وزير الصحة بالولاية، براد هازارد، أن "المريض رقم صفر" هو شخص وفد إلى سيدني من لوس أنجلوس في الأول من ديسمبر الجاري.