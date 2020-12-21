 هاكرز إيرانيون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاكرز إيرانيون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية


نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:45 ص

أعلن قراصنة إيرانيون اليوم الأحد عن اختراق حواسيب شركة "إلتا" التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

ونشر القراصنة الذين يسمون أنفسهم مجموعة Pay2Key قائمة بمستخدمي منظومة شركة "إلتا" كإثبات على وصولهم إلى حواسيب الشركة، وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

وأظهرت إحدى القوائم اسم رئيسة إدارة المشاريع السيبرانية في الشركة كاميلا أدري.

وخلال اليومين الماضيين نشرت مجموعة Pay2Key سؤالا لتصنيف مستوى الدفاع السيبراني في الصناعات الجوية ووزارتي المواصلات والصحة، وأرفقت السؤال بعد تنازلي ما ترك انطباعا أنها ستعلن عن اختراق إحدى الشركات عند انتهاء العد.

والأحد الماضي، أكدت شركة الخدمات اللوجستية والإرساليات الإسرائيلية "أوريان" أنها تضررت من هجوم سيبراني، وقالت إنها واحدة من بين أربعين شركة تضررت جراء الاختراق الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصدره إيران.

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