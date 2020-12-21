سيناتور جمهورى بارز: محاولة ترامب البقاء في السلطة معتوهة ومؤسفة

قال السيناتور الجمهورى البارز ميت رومني، أمس الأحد، إن محاولة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، العبث بالأحكام العرفية في الولايات الحاسمة، وتعيين أحد مروجي الشائعات كمستشار خاص، للمساعدة في محاولته لقلب هزيمته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن بأنها "مؤسفة جدا" و"مجنونة ومعتوهة"، في الوقت الذى نفي فيه ترامب تقارير عن عزمه اللجوء إلى استخدام الأحكام العرفية لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وأضاف رومني في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "يغادر ترامب واشنطن مع سلسلة كاملة من نظريات المؤامرة، وأشياء مجنونة ومعتوهة، لدرجة أن المواطنيين يهزون رؤوسهم متسائلين ما الذي حدث في العالم وأوصل الرجل إلى هذا الوضع".

وأوضح رومني أن محاولات ترامب "لن تغير شيئا"، مضيفا: "اتفهم محاولات ترامب لسلك أي طريق في محاولة لتقديم نتائج مختلفة عن تلك التي قدمها الشعب الأمريكي، لكنه أمر محزن ومحرج كثيرا".

وتابع: "بدلا من أن يحاول ترامب كتابة آخر فصل في سلطته، بمحاولة الاحتفاء بتطوير لقاح مضاد لكورونا وتوزيعه في وقت سريع وقصير، لكنه يختار أن يكتب فصلة الأخير بالترويج للشائعات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في اجتماع يوم الجمعة الماضية بالبيت الأبيض، ناقش ترامب إمكانية تنصيب المحامية سيدني باول، التي روجت حينما كانت ضمن الفريق القانوني لترامب لنظريات المؤامرة وادعت باطلاً أن ترامب فاز في الانتخابات، كمستشار خاص.

لكن ترامب نفي ذلك التقرير، قائلا في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "القانون العرفي= أخبار مضللة... كما تعلمون تغطية سيئة"، على حد قوله.

وقال عدد من الجمهوريين بداية من وزير العدل المستقيل وليام بار مرورا بحكام الولايات انتهاء بالمسؤولين الأمريكيين، أنه لا بوجد دليل على حدوث تزوير في الانتخابات.

وفاز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي، بالرغم من ذلك يقوم ترامب بالعديد من المخططات الغريبة للبقاء في السلطة، يشجعه بعض من حلفائه مثل مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب.