قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحضانات المفتوحة حاليًا تمثل 34% من العدد الإجمالي، منوهة بأن نسبة الإصابة بكورونا في الحضانات حتى الآن محدودة جدًا.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن «الإصابة بكورونا حصلت في حوالي 11 حضانة بنسبة 1.25% من إجمالي اللي فتحوا».

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة للحضانات من إدارة الأسرة والطفولة، للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة امتناع الأطفال عن شراء الأطعمة من الخارج.

وذكرت أن الحضانات التي تعثرت ولم تستطع الفتح، تم منح إعانة ثلاثة أشهر للمشرفات العاملين بها كبديل للتعطيل، للتخفيف عن أصحاب الحضانات، نظرًا لأن العائد الخاص ببعضها محدود.

وتابعت: «هنكمل ومش هنقفل حضانات، لكننا تفاعل مع الموجود، بحيث إذا تعدت نسبة الإصابة نسبة معينة تؤثر على سلامة الأخصائيين والأطفال نبدأ في تقليل الكثافة وليس الإغلاق».