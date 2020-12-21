افتتاح المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

افتتح اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، بحضور عدد من الشخصيات القيادية و التنفيذية.

وأوضح "منصور"، أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات صعيد مصر، وتم تشيده على مساحة 4 أفدنة، ويضم عيادات كشف خارجية تشمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات.

ولفت إلى أن المركز مزود بحمامات سباحة علاجية واستشفائية، ويضم قسم داخلي لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات التي تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبيرة، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متطورة لأبناء الصعيد.

واستمع وزير التعليم العالي، إلى شرح مفصل من اللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل، والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.