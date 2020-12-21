قال الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب القاهرة، إن الآثار الجانبية لكوفيد 19 حتى الآن لم يتم حصرها بشكل كاف.

وأضاف المليجي، خلال مداخلة عبر زووم، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه ثبت في كثير من الحالات إصابة خلايا الخصية المسؤولة عن إفراز هرمون "التستيرون"؛ ما يؤثر على الحالة العامة للذكر؛ خاصة في ذروة الإصابة.

وأكد أن هذا الهرمون مسؤول عن الرغبة الجنسية، وإنتاج الحيوانات المنوية، فضلا عن عدم تعرض الذكر لهشاشة عظام، والحفاظ على الكتلة العضلية لديه.

ولم ينفٍ أستاذ أمراض الذكورة، احتمالية تعرض مصاب كورونا إلى مشكلات إنجابية لاحقة، مشددا على ضرورة الحذر، متابعا: "هرمون التستيرون يبدأ في الانخفاض لدى الذكور بعد سن الثلاثين بنسبة 1% سنويا، وترتفع النسبة مع زيادة السن والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر".

وفيما يتعلق بالتأثير الجنسي على مصابات كورونا، أوضح أنه حتى الآن لم تظهر أبحاث توضح وجود تأثيرات سلبية على النساء حتى الآن.

وكانت أبحاث طبية حديثة، كشفت الآثار السلبية المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على الصحة الجنسية لدى الرجال، وحسبما ذكر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي، فإن أبحاثا أشارت إلى آثار سلبية للإصابة بكوفيد-19، أبرزها ضعف الانتصاب لدى الرجال.