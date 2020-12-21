السفارة الأمريكية بالعراق: أنظمتنا الدفاعية تصدت للهجوم على المنطقة الخضراء

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والتي تسببت في وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.
وذكر بيان للسفارة، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية حدوث بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء"، مؤكدًا أن "مثل هذه الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".
ودعت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبها، أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق تفاصيل الخسائر البشرية والمادية جراء الصواريخ، مشيرة إلى إصابة جندي عراقي وإلحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكني في المنطقة الخضراء ومحيطها.