أسامة كمال: ظهور سلالة كورونا جديدة في بريطانيا أربك العالم كله

قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقًا على منع الطيران في عدد كبير من الدول، إن أوروبا تسلح نفسها ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن هناك حالة ارتباك في العالم كله، مشيرًا إلى غضب مستشار وزير الصحة البريطاني بسبب تأخر بريطانيا في الإعلان عن سلالة كورونا الجديدة.

وأوضح أن فيروس كورونا وصل إلى مصر في وقت متأخر مقارنة بالعالم، مؤكدًا ضرورة الحذر من الحكومة والمواطنين حتى لا نصل هذه السلالة إلى مصر.

ولفت إلى تقرير صحيفة الإندبندت الذي أكد أن غياب القيادة البريطانية أضعف قدرة البلاد على مواجهة كورونا.

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.