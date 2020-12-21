التعليم تعقد اجتماعا لمتابعة حصاد التنمية المهنية

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على ما تم إنجازه من حصاد التنمية المهنية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي لمادة التخصص لمُعلمي الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، وتطوير مهاراتهم في مواد تخصصاتهم العلمية وإدارة العملية التعليمية بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، على اهتمام الوزارة بالمعلمين وتدريبهم والارتقاء بمستواهم المهني؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وقال حجازي إن هذه البرامج تهدف إلى التنمية المهنية وزيادة ما لدى المعلم من معارف ومفاهيم ومهارات وتحسينها في مجال عمله ومسئولياته المهنية؛ خصوصًا في مادة تخصصه، كما تهيئ برامج التنمية المهنية الظروف والأنشطة الملائمة؛ لتوجيه نمو المعلم إلى درجة عالية من الإتقان العلمي في أداء واجباته المهنية.

وأضاف أنه عند خلق مجتمعات التعلم فإنه يتم الاستفادة من نقل خبرات كل معلم للآخر فكل معلم لديه استراتيجيات تدريس الموضوعات بأقصر الطرق وتميزه عن غيره بما لديه من أساليب مشوقة للطالب، مؤكدًا على أن دور المعلم من أهم الأدوار في العملية التعليمية، فلن يكون دوره التقليدي المعتاد ولكنه سيشارك المتعلمين في إعداد المواد التعليمية بتعدد مصادر التعلم المختلفة، ويجب أن يكون دائمًا مستعدًا للتطوير.

وتابع: "ظهرت تغيرات جديدة في العالم تدعو إلى نظرة جديدة للتعليم و منها الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وكوفيد 19، مما غيرت هذه العوامل من أساليب التعليم التقليدية واستراتيجيات التعليم والمناهج، فحررت التعلم من الزمان والمكان، فلم تعد المدرسة بالشكل الطبيعي، أو المناهج الثابتة مناسبة لهذا العصر، مشيرًا إلى أنه لم يعد المعلمين يذهبون لبرامج تدريبية تقليدية، ولكن بأساليب عديدة يستطيع المعلم أن ينمي قدراته المهنية من خلال منصات عديدة بجودة وتميز، فالمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين تتطلب أن يكون هناك تنمية مهنية مستدامة للمعلمين".

ووجه حجازي بضرورة التركيز على جودة التدريب، حتى يتحقق أثره، وعدم التركيز فقط على أعداد المتدربين، قائلًا إننا لا نبحث عن عدد وإنما عن تنمية مهنية مستدامة وحريصون على متابعتها وقياس أثرها في الإصلاح المتمركز في المدرسة، وسيتم إعداد ورشة عمل لتحديد مهام لجنة التنمية المهنية بكل مديرية وإدارة تعليمية لرفع كفاءة وحدات التدريب بالإدارات والمدارس بالمديريات التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض مديرو إدارات التدريب بالمديريات التعليمية الإنجازات وأعداد المعلمين الذين تم تدريبهم، وما تم من رصد الممارسات المتميزة؛ لمراجعتها ونشرها على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى مناقشة العقبات التي واجهت وحدات التدريب أثناء تنفيذ الخطط التدريبية؛ لوضع الحلول وتذليل العقبات بها؛ لاستكمال تنفيذ البرامج التدريبية وفقًا للحقائب التدريبية لباقى الأعداد المستهدفة لكل مادة دراسية على حدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 101698 معلمًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي موزعين على برامج الآتية:

برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية: 16093 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية: 12274 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الابتدائية: 13185 معلما، برنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الابتدائية: 7584 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية: 6775 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الإعدادية: 11640 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية: 10016 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الإعدادية: 9688 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الإعدادية: 8069 معلمًا، برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية: 6401 معلم.

كما وجه بضرورة إعداد استمارات لقياس أثر التدريب لما يتم داخل الفصول ووضع معايير لقياس أداء المُعلمين، ومدى استخدامهم لاستراتيجيات التدريس المختلفة، من خلال عقد ورشة عمل يشارك فيها عدد من مديري إدارات التدريب، ومديري بعض الإدارات بالأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى عقد لقاء تهيئة للقائمين بعمليات التدريب لمدة يوم واحد بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال المرحلة القادمة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين إلى أهمية إعداد مجلة إلكترونية لكل مديرية تسمى "صوت المعلم"؛ لإتاحة الفرصة لكل معلم للتعبير عن رأيه واقتراحاته؛ لتطوير العملية التعليمية، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين في المديريات التعليمية.