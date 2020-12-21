روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 493 حالة وفاة و29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و877727 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51351 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و295362 شخصا، بينما لا تزال هناك 531014 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.