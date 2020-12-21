أكاديمي إماراتي يكشف الفرق بين بلاده وإسرائيل: لا يوجد شبه

كشف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الأحد، ما قاله لصحيفة إسرائيلية-إيطالية حول الفرق بين بلاده وإسرائيل، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على توقيع الدولتين اتفاق تطبيع علاقات كامل.



وقال عبدالله عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قلت لصحفية اسرائيلية إيطالية تحدثت معها هذا الأسبوع انه لا يوجد أي شبه بين الإمارات وإسرائيل"، حسب قوله.



وأضاف الأكاديمي الإماراتي في التغريدة نفسها قائلا: "فالإمارات دولة في قمة التسامح ومليئة بالثقة وتنتمي لأمة عربية وتحتل ايران جزرها أما إسرائيل فدولة استيطانية عنصرية حتى النخاع تحتل فلسطين ومليئة بخوف وجودي لانها زرعت عنوة بأرض عربية"، على حد تعبيره.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع علاقات في 13 أغسطس الماضي، ووقعت الدولتان هذا الاتفاق في البيت الأبيض في سبتمبر، إلى جانب البحرين.

ومنذ ذلك الحين وقع البلدان مذكرات تعاون في شتى المجالات واستأنفا رحلات الطيران التجارية بين مطاراتهما، علاوة على التنشيط المتبادل للسياحة عبر زيارة أجراها سائحون من البلدين للدولتين.