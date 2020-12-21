اتحاد طنجه يتعادل مع المغرب التطواني ويفرط في الإنفراد بصدارة الدوري

فرط فريق اتحاد طنجه في الإنفراد بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم عقب سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه المغرب التطواني اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز المغرب الفاسي على الدفاع الحسني الجديدي 2 / 1 ونهضة الزمامرة على مولودية وجدة 2 / 1 وتعادل الجيش الملكي مع الفتح الرباطي.

وتقدم اتحاد طنجه بهدف سجله اكسيل مايي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وتعادل المغرب التطواني بهدف سجله محمد علي بامعمر، لاعب اتحاد طنجه، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وشهدت المباراة طرد أنس الأصباحي لاعب اتحاد طنجه في الدقيقة الخامسة. ورفع اتحاد طنجه رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الرجاء، كما رفع المغرب التطواني رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز المغرب الفاسي على الدفاع الحسني الجديدي 2 / 1.

وسجل هدفي المغرب الفاسي عبدولاي ديارا وعلاء الدين أجاري في الدقيقتين 24 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف الدفاع الحسني الجديدي ياسين الذهبي في الدقيقة الخامسة.

ورفع المغرب الفاسي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر قبل الأخير. وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الجيش الملكي وضيفه الفتح الرباطي.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، بما في ذلك إهدار نوفل الزرهوني لاعب الفتح الرباطي ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف الفتح الرباطي ، الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، قلب نهضة الزمامرة تأخره بهدف أمام مولودية وجدة إلى فوز 2 / 1.

وتقدم مولودية وجدة بهدف سجله لامين دياكيتي في الدقيقة 23 وتعادل نهضة الزمامرة عن طريق عبدو جاميلو أتشباو في الدقيقة 26 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصد نهضة الزمامرة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم واحتل المركز الثاني عشر وتوقف رصيد مولودية وجدة عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر الأخير.