 روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع - بوابة الشروق
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روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع

نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:02 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:02 م
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران مع بريطانيا، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

وحسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، قال مركز العمليات الحكومي المعني بمنع نقل وانتشار عدوى كورونا، إنه قرر تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ من منتصف ليل 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.

وحذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، العالم من خطورة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها خرجت عن السيطرة ومن الضروري وضع حد لتفشيها.

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