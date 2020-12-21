 زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب غرب الكويت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب غرب الكويت

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 9:31 ص

أعلن المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، تعرض الكويت فجر اليوم الاثنين لزلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب البلاد.

وأوضح العنزي - في تصريح صحفي- أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت في تمام الساعة 6:04 فجراً بتوقيت الكويت، زلزالا بقوة 4.4 درجات بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش جنوب غرب الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

وفي السياق ذاته، لم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العام أية بلاغات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


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