العراق يبيع كمية من النفط الأسود الفائض إلى لبنان

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتوسيع أفاق التعاون والوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق.

وقال عبد الجبار، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر الذي وصل بغداد اليوم، "إن هذا الاجتماع جاء تواصلاً مع المشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين".

وأكد الاتفاق، بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال عام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وفق أسعار النشرة العالمية في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وعبر الوزير العراقي عن أمله في يحقق الاتفاق المصالح المشتركة في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود.

من جهته، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر إن المباحثات شملت بحث توسيع أفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الأسود وفق أسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

وأضاف أن الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق الثنائي.