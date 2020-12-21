انخفاض أعداد المواليد الجدد في إيطاليا إلى مستوى قياسي للعام السابع

قالت وكالة الإحصاء الإيطالية "إيستات"، اليوم الاثنين، إن عدد المواليد الجدد في إيطاليا انخفض إلى نحو 420 ألف طفل تقريبا في عام 2019، مسجلا مستوى قياسي منخفض جديد للعام السابع على التوالي.



وتعاني إيطاليا منذ فترة طويلة من شيخوخة سكانية وتقلص عدد السكان. وتراجع العدد في عام 2019 إلى 420 ألفا و84 مولودا، مقابل 561 ألفا و944 مولودا في عام 2010.



وقالت إيستات إن البيانات الأولية تشير إلى أنه سيكون هناك عدد أقل من الأطفال في عام 2020، مع انخفاض بلغ 6400 مولودا في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض العدد في العام بالكامل بما لا يقل عن 10 آلاف مولود.



وذكرت الوكالة التي تتخذ من روما مقرا لها إنه في عام 2019، ارتفعت نسبة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية إلى ثلث العدد الإجمالي، بينما انخفض معدل الخصوبة إلى 27ر1 مقابل 46ر1 في عام 2010.



وذكرت إيستات أن الهجرة خففت من حدة الأزمة الديموغرافية في إيطاليا، حيث تميل النساء الأجنبيات إلى إنجاب المزيد من الأطفال وفي سن أصغر، لكن هذا التأثير يتضاءل.



وقالت الوكالة أيضا إن أشهر الأسماء للأطفال حديثي الولادة هي ليوناردو للذكور، ويليه فرانشيسكو، واسم صوفيا للفتيات يليه اسم أورورا.