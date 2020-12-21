المترو: لا صحة لتحذير المواطنين من الوقوف على الأرصفة بعد انتهاء رحلاتهم

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية حول تحذيرات للمواطنين من الوقوف على أرصفة المحطات بعد انتهاء رحلاتهم.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، عدم صحة ما ورد بشأن إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائياً بعد انتهاء رحلاتهم، أو لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم، مشددة على أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يومياً، والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.