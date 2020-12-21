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المغرب: منع احتفلات رأس السنة الجديدة لمنع انتشار كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 1:53 ص

ذكرت تقارير صحفية أن ليلة رأس السنة الجديدة، ستكون استثنائية وذلك لأن السلطات قررت إغلاق كافة الفنادق في كافة ربوع المغرب ابتداءً من الساعة الثامنة ليلًا، ما يفرض أجواء غير معتادة.

وأضافت التقارير أنه السلطات أبلغت رسميًا مختلف فنادق المملكة من أجل وقف الأنشطة والاستقبالات على الساعة الثامنة ليلًا، مع حظر أي نشاط موسيقي على امتداد اليوم، وذلك لتفادي أي موجة كورونا جديدة قد تزيد الوضع الوبائي تعقيدًا.

ونقلت التقارير الإعلامية، عن حسن زلماض رئيس الاتحاد المغربي للصناعات الفندقية، قوله "إن السلطات تواصلت مع الفنادق بهذا الشأن، معتبرًا القطاع السياحي متضررًا بشدة من الأزمة الحالية، خصوصًا بإغلاق مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وعدم توافر تسهيلات التنقل".

وأوضح زلماض "ليلة 31 ديسمبر لا دخول ولا خروج من فنادق المملكة، ولا نشاطات وبالتالي لن يأتي أحد من أجل لا شيء"، مسجلًا أن الرهان كله مرتبط باللقاح ومدى نجاحه في المغرب وخارجه، هو الكفيل بتحقيق التعافي.

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