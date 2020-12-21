 تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا - بوابة الشروق
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تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أنقرة - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 10:31 م
أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2043704، وأشارت إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4% لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلقت أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

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