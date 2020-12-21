إصابة 12 شخصا جراء انفجار أسطوانة غاز بأبوتيج في أسيوط

أصيب 12 شخصا، بحروق مختلفة، جراء انفجار أسطوانة غاز، بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج.



كان أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمنزل (محمد.ع.خ)، المقيم بقرية الزرابي.



وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والمباحث الجنائية برئاسة المقدم محمد عطية رئيس مباحث مركز أبوتيج ومعاونيه أحمد صلاح وفادي سليمان، وتبين من المعاينة والتحريات نشوب الحريق أثناء إعداد زوجة صاحب المنزل، الطعام ونتيجة تسريب غاز من خرطوم الأسطوانة اشتعلت النيران مما أسفر عن إصابة ١٢ شخصا بحروق متفرقة بالوجه واليدين والأقدام، ونقلوا إلى مستشفى الغنايم ولا توجد شبهة جنائية.