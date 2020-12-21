الدنمارك تؤيد حكم سجن مواطن سوري لمدة 12 عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي

أيدت محكمة استئناف دنماركية، اليوم الاثنين، حكم سجن مواطن سوري لمدة 12 عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي في كوبنهاجن.



وكان المواطن السوري -33 عاما- قد طعن على حكم محكمة أقل درجة عام 2019، بعد إدانته بالتخطيط لشن هجوم طعن في موقع غير معروف في كوبنهاجن، قبل أن يقوم بتفجير قنبلة واحدة على الأقل.



وقضت محكمة الاستئناف في شرق الدنمارك أنه سوف يتم ترحيله، ويحظر عودته للدنمارك بعد قضاء فترة عقوبته.



وكان قد تم إلقاء القبض على المواطن السوري في مطار كوبنهاجن في نوفمبر 2017، أثناء محاولته الهروب إلى تركيا بجواز سفر مزور.