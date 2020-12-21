القباج: الأطراف الصناعية جزء أساسي من الخطة الوطنية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، ذاكرة أن هناك خطة وطنية حاليًا لدمج هذه الفئة في المجتمع.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن توفير أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة كي يستطيعوا الخروج إلى المجتمع، يمثل أمرًا أساسيًا في الخطة الوطنية الموضوعة.

وأوضحت أن توفير هذا الدمج يتوقف على أمرين، وهما: أن يكون الشخص مؤهل نفسيًا للخروج وممارسة الأنشطة دون مساعدة، يكون داخل مجتمع مستقبل لهذه الفئة كأشخاص طبيعيين.

وأكدت أن القيادة السياسية بصدد تنفيذ برنامج قومي تكون به منظومة موحدة لتوفير الأطراف الصناعية، موضحة أن التمويل يكون من خلال ثلاث أجزاء: «خزانة الدولة، الجمعيات الأهلية، الأشخاص المعاقين أنفسهم ممن يكونوا قادرين، على أن توفر مجانا لغير القادرين».

وذكرت أن الدولة تقدم تخفيضات متفاوتة لهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى التصنيع المحلي للأطراف الصناعية بعد الكشف الطبي والتأهيل البدني والنفسي.

ونوهت بأن توفير الأطراف الصناعية متاح لجميع الأعمار، مع منح الأولوية لبعض الفئات التي تحتاجها بصورة فورية، مضيفة أن هناك بعض الحالات لا تحتاج إلى تركيب أطراف.