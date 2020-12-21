تركيا تسجن سياسية موالية للأكراد 22 عاما بناء على اتهامات بالإرهاب

قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بالسجن أكثر من 22 عاما بحق ليلى جوفين السياسية والنائبة البرلمانية السابقة الموالية للأكراد للانتماء لجماعة إرهابية والترويج لها.



وجرى تجريد النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض جوفين من مقعدها البرلماني في يونيو بسبب قرارات محكمة أخرى ضدها، وهو ما عنى أيضا أنها خسرت حصانتها القانونية.



وحكمت المحكمة الواقعة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق البلاد على جوفين بالسجن 22 عاما وثلاثة أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول، ولم تكن حاضرة في المحكمة.



وأمرت المحكمة، بالقبض الفوري عليها، بحسب التقرير.



وكانت جوفان منتقدة حادة للهجوم العسكري التركي –المسمى عملية غصن الزيتون- التي تمت في 2018 في جيب عفري الذى تقطنه أغلبية كردية في شمال سورية.



وفي نوفمبر 2018، دخلت في إضراب عن الطعام استمر شهورا احتجاجا على الجبس الانفرادي لعبد الله أوجلان وهو الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور.



ولا يزال أوجلان الذي جرى تخفيف الحكم بإعدامه الصادر عام 1999 بالسجن مدى الحياة، خلف القضبان في جزيرة إمرالي قبالة إسطنبول.



وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي –وهو حزب سياسي قانوني- بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف على أنه تنظيم إرهابي شن تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية.