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دول البلطيق تحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:17 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:17 م

أعلنت كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، حظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، على خلفية السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي يعتقد أنها شديدة العدوى.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن حكومات دول البلطيق اتخذت إجراءات منسقة لمنع المسافرين من المملكة المتحدة من دخول بلدانهم.

من جانبه، أعلن وزير النقل ماريوس سكوديس، أن قرار الحظر الذي دخل حيز التنفيذ سيستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، على الرغم من أنه لن يؤثر على الرحلات الجوية من ليتوانيا إلى المملكة المتحدة.

وكانت عدة دول أوروبية أعلنت تعليق رحلاتها من بريطانيا من بينها: النرويج وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وفرنسا والسويد وتركيا والتشيك والدانمارك.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.


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