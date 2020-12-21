البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وشدد رئيس البرلمان عادل العسومي -في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين- على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية من ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية.

وأكد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.