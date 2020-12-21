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محكمة ألمانية تصدر اليوم حكما في قضية الهجوم على كنيس يهودي

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:22 ص

من المتوقع أن تصدر محكمة ألمانية اليوم الاثنين، حكمها في قضية الهجوم الإرهابي اليميني على كنيس يهودي في مدينة هاله بشرق البلاد بعد 14 شهرا من وقوع الحادث.

واعترف ستيفان بالييت،وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 28 عاما، بمحاولة اقتحام كنيس يهودي في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، في 9 أكتوبر من العام الماضي.

ولم يتمكن المنفذ من دخول الكنيس ولكنه قتل امرأة تعرف باسم جانا إل كانت تمر بجوار الكنيس، قبل أن يقتل كيفين إس، وهو شاب في متجر للكباب.

وتم اتهامه بارتكاب هذه الجرائم كما وجهت إليه تهمة محاولة قتل 51 من المصلين في الكنيس في ذلك الوقت.

وعبر المتهم خلال المحاكمة عن وجهات نظر عنصرية ومعادية للسامية .

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