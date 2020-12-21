الفيضانات تتسبب في نزوح أكثر من 9 آلاف شخص في ماليزيا

أغرقت الفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، أجزاء كبيرة من مناطق السواحل الشرقية بشبه الجزيرة الماليزية؛ بما فيها ولايات ترنجانو وكلانتان وبهانج، مما تسبب في نزوح أكثر من 9 آلاف شخص من السكان حتى الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي.



وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" بأنه في ولاية ترنجانو ارتفع عدد النازحين إلى 7 آلاف و780 شخصاً من 1822 أسرة صباح اليوم، مقابل 7403 أشخاص من 1,786 أسرة حتى الساعة الرابعة من مساء أمس.



وأكد رئيس الأمانة العامة للجنة إدارة الكوارث الإقليمية المقدم تشيك آدم عبدالرحمن، أكد أن الارتفاع لم يكن مقلقاً للغاية لأن عملية الإجلاء جاءت بسبب ارتفاع مؤقت لمنسوب المياه في وقت مبكر من فجر اليوم.



وأشار إلى أنه في ولاية كلانتان ارتفع عدد النازحين في ثلاثة مراكز إيواء مؤقتة إلى 1382 شخصاً، فيما سجلت ولاية بهانج نزوح 38 شخصاً من 6 أسر منذ أمس.