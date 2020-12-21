علق الإعلامي عمرو أديب على طريقة الترويج الخاصة بأغنية محسود للمطرب عمرو دياب، قائلًا: «فكرة عبقرية بمليون دولار عشان مليون جنيه مايعملوش حاجة مع عمرو».

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن عمرو كلب من الناس «سمعونا صوتكم»، متابعًا: «الشيء الجميل اللي عمل حالة جميلة في الوسط الفني إن اللي رد على دياب مطربين وفنانين ليهم أسامي في السوق ماعندهمش مشكلة يغنوا لعمرو دياب».

واستطرد: «الأجمل إن عمرو رد على كل حد غني، فيه ناس أصواتها عملت الأغنية بشكل جميل.. اتعمل ترويج جميل للألبوم.. لا أراه تحديا بل حالة فنية جميلة بذكاء شديد».

وتابع: «كتلة ذكاء، عمرو دياب مش مجرد صوت جميل وموهبة عبقرية، عمرو دياب ذكي جدا، نجاح وحالة فنية جميلة في الوسط الفني، كلمات جميلة من تركي آل شيخ».

وكان عمرو دياب، نشر مقطعا من أحدث أغنياته «محسود»، والتي طرح البرومو الخاص بها منذ أيام، وعلق عليها قائلًا: «غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. #محسود».

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر» ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة «محسود» بأصواتهم.