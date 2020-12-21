توقعت هيئة الأرصاد الجوية، بداية مبشرة لفصل الشتاء خلال الأيام الجارية، حيث يسود اليوم الثلاثاء، طقس مستقر على كافة الأنحاء على أن يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وذكرت الهيئة، أن حالة الطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، على أن يشهد اليوم الثلاثاء وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استقرار حالة الطقس مستمرة خلال أعياد الكريسماس يومي الأربعاء والخميس، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا، نظرا لانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة ببعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فتسجل العظمى بالقاهرة والوجه البحري 21 درجة للعظمى والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 للعظمى 15 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب الصعيد 27 للعظمى 11 للصغرى.