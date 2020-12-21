لجان حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تتفقد أقسام الشرطة ببني سويف والغربية

تفقدت لجان من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتي أمن بني سويف والغربية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر .

كما وجه قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز ) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كل المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.