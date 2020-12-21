رئيس طبية الأهلي: الخطيب قلق من انتشار فيروس كورونا في النادي

كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، أخر تطورات ملف الإصابات في النادي، مشددًا على قلق محمود الخطيب، رئيس النادي من انتشار فيروس كورونا.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «محمود الخطيب رئيس النادي قلق من انتشار فيروس كورونا داخل الفريق، والفترة المقبلة سوف تشهد جلسات مع اللاعبين للتنبيه بضرورة الالتزام اجتماعيا بقدر الاستطاعة».

وأضاف: «رغم تعرض محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية للإصابة بالفيروس، ولكن الثلاثي لا يعاني أي أعراض، ورغم ذلك لا نضمن أن المسحة المقبلة سوف تأتي بنتيجة سلبية».

وتابع: «ناصر ماهر سوف يخضع للعملية الجراحية خلال 48 ساعة في الكتف، في حين سوف يخضع جونيور أجاي للعلاج التحفظي بدلا من إجراء العملية الجراحية».

وأتم: «مروان محسن يعاني من شد وكان ذلك سبب عدم لحاقة بالمواجهة المقبلة أمام سونيديب بطل النيجر، كما يعاني وليد سليمان أيضًا من إصابة في الركبة».