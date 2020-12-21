 رئاسة إقليم كردستان تدين استهداف البعثات الدبلوماسية بالعراق - بوابة الشروق
الإثنين 21 ديسمبر 2020 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

رئاسة إقليم كردستان تدين استهداف البعثات الدبلوماسية بالعراق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:47 ص
أدانت رئاسة إقليم كردستان العراقي، استهداف محيط السفارة ومجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد بالصواريخ.

وذكرت الرئاسة -في بيان ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين-: "تكرار واستمرار هذا النوع من الهجمات على البعثات الدبلوماسية وممثليات الدول، يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد، كما ينافي القوانين الدولية ويؤدي إلى آثار سيئة، ويعرض علاقات العراق مع الدول الاخرى الى خطر حقيقي".

وأضافت: "من واجب الحكومة العراقية أن تحفظ امن وسلامة البعثات الدبلوماسية للدول وتحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الهجمات والعثور على منفذيها وتقديمهم للمحاكم وانزال العقاب بهم".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك