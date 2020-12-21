ماكرون يترأس اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الفرنسي عبر الفيديو

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، اجتماع مجلس دفاع استثنائي، لمناقشة الوضع الصحي المتدهور بشكل خاص في بريطانيا، على الرغم من أن ماكرون لا يزال مقيدًا في العزل بقصر فرساي، عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن "الرئيس الفرنسي عقد مجلس دفاع بشأن الوضع الصحي، عبر الفيديو في تمام، على الرغم من أنه لا يزال في العزل في مقر إقامة فانترن في فرساي".

وناقش مجلس الدفاع الوضع في بريطانيا، حيث لوحظ الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر أكثر عدوى، ما دفع الحكومة البريطانية إلى تشديد إجراءات التقييد قبل أيام قليلة من عطلة عيد الميلاد.

وأعلنت عدة دول، مثل هولندا أو بلجيكا أو إيطاليا، بالفعل أنها ستعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا للحد من انتشار هذه السلالة الجديدة.