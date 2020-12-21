توقيف وزير البيئة التونسي وعدد من المسئولين في قضية نفايات مستوردة من إيطاليا

أعلنت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بتونس، مساء اليوم الأحد، توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، على خلفية ملف النفايات المستوردة من إيطاليا.

وأضافت اللجنة -بحسب راديو "موزاييك" التونسي- أنه تم كذلك توقيف عدد من القيادات والمسؤولين في وزارة البيئة في إطار قضية النفايات المستوردة من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة.

وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقال وزير البيئة مصطفى العروي من منصبه، مساء اليوم، دون أن يوضح بيان رئاسة الوزراء أسباب الإقالة.