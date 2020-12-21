سكان مدينة أمريكية يرفضون تلقي لقاح كورونا لهذه الأسباب

كانت بداية طرح لقاح كورونا، لحظة يتوق لها ملايين الأمريكيين، ولكن يظهر أنه بالنسبة للكثيرين في مدينة تقع شرق سياتل، فإن اللقاحات بالنسبة لهم أمرا مرفوضا لأسباب جمعتها استطلاعات الرأي.

ووفقا لموقع «اندبندت» البريطاني، وصف بعض سكان المدينة التطعيمات بأنها خاطئة وخطيرة، فيما قال آخرون إن الفترة الزمنية القصيرة التي تم خلالها إنتاج لقاح كورونا، جعلتهم قلقين بشكل خاص.

وفي مدينة سبوكان، على بعد 280 ميلا شرق سياتل، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين قالوا إنهم سيأخذون بكل سرور لقاح فايزر، الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء، حيث يُمنح اللقاح لمواطني أمريكا الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، ومع ذلك، قال الكثير إنهم لن يفعلوا ذلك لأسباب متنوعة.

ووجد آخر استطلاع للرأي أن 60% من الناس يخططون للتلقيح، في حين قال 20% إنهم سيفعلون ذلك فقط بعد أن تم التطعيم للآخرين، وثبت أنه آمن، كما وجد مركز بيو للأبحاث أن 20% آخرين أكدوا أنه لا توجد أسباب محددة، تجعلهم يتلقون اللقاح.

وكانت أسباب الرفض متنوعة، حيث تقول زوي تريجز، 19 عامًا، وصديقها كودي مورلان البالغ من العمر 21 عامًا، اللذان كانا مصرين على عدم تلقيحهما: "اللقاحات ليست آمنة وفعالة كما تصورها وسائل الإعلام، في الواقع لم يتم اختبارها بشكل صحيح في التجارب، وتم تمويل جميع التجارب التي أجروها من قبل نفس الشركات التي صنعت اللقاح".

وأكدا أنهما لا يعتقدان أن الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 16 مليونًا، كان أكثر من أنفلونزا الشتاء، كما أشارا إلى أنهما كانوا يرتديان الأقنعة بالخارج لتجنب الخلافات مع الموظفين في المتاجر.

وأعرب عدد من الأشخاص عن مخاوفهم من أن اللقاحات تحتوي على خلايا من أجنة مجهضة، في حين أن بعض اللقاحات تعتمد على سلالات الخلايا التي تم الحصول عليها من بعض الأجنة التي تم الحصول عليها منذ عقود، كما أنه لا يوجد دليل على أن أيًا من اللقاحات المستخدمة لمعالجة كورونا تستخدم هذه المادة.

ويقول مايك شرام، مدير مكتب يبلغ من العمر 36 عامًا، إنه بينما يشتبه في أن العديد من زملائه سيتلقون اللقاح، فإنه لن يفعل، وكان مصدر قلقه الرئيسي أن العقار تم إنتاجه في أقل من عام، محطما بذلك جميع السجلات.

وفي هذا الصدد، يشير توماس ماي، عالم أخلاقيات في علم الأحياء وأستاذ باحث في كلية «إلسون إس فلويد» للطب بجامعة واشنطن، والواقعة في مدينة سبوكان، إن ولاية واشنطن شهدت مستويات أعلى من التردد بشأن اللقاح، خاصة في مجال التحصين الروتيني للأطفال، ولكن معارضة بعض السكان للقاحات تميل إلى التطور في الشائعات التي صدرت عن اللقاح، أو ربما بسبب حادثة فردية نُسبت إلى اللقاح.

بينما قالت كيلي هوكينز، مدير الاتصالات والمعلومات العامة في مؤسسة الصحة الإقليمية بمدينة سبوكان، إن هناك شريحة من السكان ليست مترددة فحسب، بل ضد اللقاحات، كما أن القسم ركز على محاولة تقديم معلومات موثوقة لأولئك الذين تم أخذهم في الاعتبار.

ومن جانبها، أكدت كايلا مايرز، أخصائية صحية في فريق الاستجابة بالقسم، أن القسم كان يحاول منذ فترة طويلة تغيير آراء المعارضين للقاحات، لكن الكثير من الدراسات خرجت تتحدث عن أن نسبة صغيرة جدًا من السكان، أقل من 3%، لن يتم تطعيمهم أبدًا، بسبب ثبات موقفهم في رفض التطعيم، لافتة إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو تقديم معلومات موثوقة لأولئك الذين ما زالوا مترددين.