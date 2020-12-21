الجيش السوداني يستعيد السيطرة على كل المناطق الحدودية مع إثيوبيا

أكد مصدر بالحكومة المحلية لولاية القضارف السودانية، أن القوات المسلحة السودانية، استعادت جميع المناطق الحدودية مع دولة إثيوبيا، بعد أيام من القتال مع جماعات إثيوبية مسلحة.

وكشف المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن أن "الجيش السوداني استطاع خلال الأيام الماضية، السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض والأسرة، وآخر تلك المناطق التي استعادها الجيش خلال اليومين الماضيين هي جبل الطيور وخور شين وقلع اللبان".

وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال فترة الـ 26 عاما الماضية.