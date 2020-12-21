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توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة شخصية العام كأفضل مدرب في عام 2020، والتي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وفاز كلوب بجائزة شخصية العام بعد إنجاز تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعد غياب دام لـ30 عامًا، ومن قبله تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وتوج ليفربول بجائزة أفضل فريق في عام 2020، بعد النجاح في التتويج بلقب البريميرليج بالموسم الماضي.

واحتل جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول، المركز الثاني في جائزة شخصية العام الرياضية، بعدما فاز بها لويس هاميلتون سائق الفورمولا-1 الشهير.

يذكر أن يورجن كلوب، كان قد فاز منذ أيام قليلة بجائزة أفضل مدرب في العالم (THE BEST) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".