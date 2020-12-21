الجونة يحقق أول 3 نقاط ويفوز على الإسماعيلي في الدوري

حقق فريق الجونة فوزا غاليا على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنينن على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وبادر الإسماعيلي بالتسجيل في مرمى الجونة عن طريق فخر الدين بنيوسف، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعادل محمود الشبراوي في الدقيقة 67، ونجح الجونة في الخروج منتصرا بعدما سجل كريم الطيب هدف التقدم في الدقيقة 76 معلنا الفوز الأول للجونة في الدوري.

وتأتي كلمة السر في فوز الجونة هي التغييرات التي أجراها رضا شحاتة، المدير الفني، والتي كانت لها الكلمة النهائية.

وبهذه النتيجة وصل الجونة للنقطة 5 وأحرز أول ثلاث نقاط في الدوري النسخة الجديدة.